Señalizaron un espacio de memoria en Rosario

El @GobSantaFe señalizó como Sitio de Memoria al ex CCD Servicio de Informaciones en Rosario ☛ https://t.co/eot6ZmMGbh pic.twitter.com/YjPDk5UCo1

Para Luna, "la recuperación de un centro clandestino es importante para la memoria, para conocer la verdadera historia y no olvidar".

El centro clandestino de detención “Servicio de Informaciones” (SI) que funcionó en la ex Jefatura de la Policía de Rosario durante la última dictadura cívico-militar fue señalizado este martes como "Sitio de Memoria, Verdad y Justicia" en un acto del que participaron organizaciones de derechos humanos, familiares de las víctimas y el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Marcelo Truco.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo