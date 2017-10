Sergio Maldonado: “A Santiago lo asesinaron”

Este viernes por la tarde, familiares de Santiago Maldonado dieron una conferencia de prensa, acompañados de la abogada que los representa, Verónica Heredia, en la sede de Amnistía Internacional. Visiblemente dolido por la agresión que reciben de parte de algunos periodistas y en las redes sociales, aseguró: “Vamos a continuar con esta lucha”, sin perder en ningún momento la calma.

En relación con la hipótesis diseminada por algunos comunicadores, sin pruebas que la avalen, según la cual Santiago se habría ahogado al caer en supuestos pozones del río Chubut, la abogada advirtió que el cuerpo de Santiago Maldonado "no estaba" en el lugar donde finalmente fue hallado en el río Chubut. "Objetivamente no puedo decir que lo colocaron, nosotros decimos que el cuerpo no estaba en el lugar", manifestó, y agregó que en ese lugar del río Chubut "no hay pozones".

"No hay ninguna explicación lógica de por qué aparece el cuerpo en un lugar donde no estaba antes, por esto estamos exigiendo una investigación imparcial que hasta ahora no hubo", dijo Heredia.

“Les pedimos que no opinen si no estuvieron allí –dijo Sergio–, es muy doloroso estar soportando todo el tiempo ataques. A veces no lo podemos contener y preferimos no hablar para no insultar a nadie. Es complicado llevar esto todos los días. No entiendo cómo salen a opinar cuando todavía no están terminados los informes forenses”, señaló.

En otro pasaje de la conferencia, aludió a la difusión pública que tuvieron las fotos del cadáver, a través de Whatsapp y cuestionó la actitud del médico forense de Esquel que las filtró. “Si el médico forense hace esto, ¿cómo podemos confiar en la Justicia? La Justicia está muy mala, van a tener que hacer muchas cosas para que volvamos a confiar en la Justicia", sostuvo.

“Ahora se nos quitó la mochila de la búsqueda de Santiago. Estamos tratando de reponernos y les pedimos que no nos insulten tanto en las redes sociales, algo que además de doloroso, no se condice con el apoyo que nos brinda la gente en la calle", añadió.

La familia de Santiago Maldonado insistió en las últimas horas, en la hipótesis de la responsabilidad de la Gendarmería por la muerte del joven, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Chubut y en la figura de la desaparición forzada.

Lo hizo en el marco de una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Uruguay. Allí, pidieron el envío de peritos de la ONU para que se sumen a la investigación sobre lo sucedido.