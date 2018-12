“Si Luis Paz es como Pablo Escobar que me muestren pruebas”

Marcelo Barceló tiene una ardua tarea por delante. Es el recientemente designado abogado de Luis Alberto Paz, detenido el lunes pasado en una causa por narcotráfico y lavado de activos, y también del arquitecto santafesino Andrés Fernando Cantelli, su presunta mano derecha. El martes fueron indagados por la justicia Federal. El fiscal interviniente, Walter Rodríguez, aseguró al finalizar la audiencia con Paz: "Tiene un patrimonio verdaderamente voluminoso", aseguró y confirmó que se le atribuyen "maniobras por narcotráfico y haberlas financiado en concurso con lavado de activos".

Para Barceló las cosas son diferentes. De acuerdo a lo que expresó en contacto con el programa Radiópolis, conducido por Roberto Caferra en Radio 2, ni Paz ni Cantelli son culpables. “Ambos contestaron todas las preguntas por dos horas, ninguno sabía lo que declaraba el otro. Son amigos hace 6 años, el arquitecto le lleva las obras que hace Paz, que tiene negocios regulares e irregulares”, sostuvo haciendo referencia a su ocupación de prestamista: “Da prestamos personales sin contrato, esto de que te presto sin contrato, y pasa un cobrador, es uno de sus tantos negocios”, amplió en ese sentido.

“Paz comienza su vida de negocios faenando animales, tiene carnicerías, hasta llegó a faenar unos 50 animales por semana. Es muy hábil para hacer negocios y generar recursos”, manifestó. De acuerdo a su relato, en la época menemista debe vender sus negocios y comienza con los préstamos y la construcción. “Hoy en día tiene departamentos a un nombre, a nombre de su pareja e hija y Cantelli es el arquitecto, ahora mismo tiene 4 obras en Rosario y 4 en Santa Fe”, precisó. “Ni debe estar bancarizado, él le decía al arquitecto andá a la casa de Pepito a buscar plata para tal obra y él iba. Hoy es su principal cliente”, sumó y aclaró: “Paz vive de rentas”.

En relación a la presunta actividad narco, Barceló objetó: “Ésta es la megacausa de narcotráfico en Santa Fe –ironizó–tienen 800 gramos de cocaína en un departamento y 200 cannabis picado en otro domicilio que alquila Paz a otras personas”, observó en relación al resultado de los procedimientos realizados en Rosario, Santa Fe, Villa Constitución y Paraná en los que se secuestraron 860 gramos de cocaína, un kilo de marihuana, dinero en efectivo y más de 30 teléfonos, precisaron fuentes policiales.

También minimizó las conversaciones que fueron interceptadas entre Paz y Cantelli. “Si no fuera el abogado de ellos diría que están hablando de drogas pero si piensa en otra cosa, llega a otra conclusión”, remarcó y se refirió a charlas que mantuvieron en relación a un motor de un auto y de una lancha.

“Hay un relato muy lindo y vende, es épico. Pensar que Luis Paz a quien le mataron el hijo mata a todos por venganza, que con el dinero de su hijo hace negocios pero no hay nada en el expediente judicial”, consideró y aclaró: “Paz es una persona que está ajustada a derecho, es una persona dedicada a negocios las 24 horas, si es similar a Escobar que me muestren las pruebas, no sé cómo van a mantener las imputaciones en base a eso”. “Está muy linda la novela pero no hay nada en el expediente”, reforzó por último.