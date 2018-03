“Si hay consenso, hay que reformar la Constitución cuanto antes”

El radicalismo ve con buenos ojos la reforma de la Constitución con la que insiste el gobernador Miguel Lifschitz. El diputado provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Julián Galdeano, habló de la “necesidad de una actualización” que, de tener consenso, debería llevarse adelante “cuanto antes”. Y sostuvo que la reelección del gobernador no debería ser una excusa para no dar la discusión.

“Si tenemos consenso, creo que hay que (reformar la constitución) cuanto antes”, opinó Galdeano en contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2. Señaló que, como institución, la UCR está a favor de la reforma, un proceso que muchos gobernadores intentaron sin éxito pero que, en opinión del legislador, Lifschitz “inició un proceso más abierto”.

Consultado sobre la reelección del gobernador, una de los cambios que se introducirían, Galdeano sostuvo que no debería ser una excusa para no modificar la Carta Magna e incluso apuntó que el propio Lifschitz prometió, en caso de salir la reforma, no presentarse a un segundo mandato.

Este jueves, con la intención de enviar el pedido de reforma a la Legislatura en mayo, el mandatario recibió en la ciudad de Santa Fe a cuatro senadores del peronismo, fuerza que tiene mayoría en la Cámara alta y podría destrabar el postergado debate.