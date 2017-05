Sin clases, los docentes de la UNR se suman a la Marcha Federal

Las negociaciones entre maestros y gobierno no han llegado a puerto. Los gremios rechazaron la oferta del 18% en tres cuotas, más otro 2 por ciento en concepto de jerarquización. Exigen una actualización del 35 por ciento.

La medida tiene lugar luego de una semana de paro en las casas de altos estudios de todo el país. “Evidentemente no están mostrando voluntad. Todos los docentes del país vamos a Buenos Aires. La idea es que el gobierno vea que somos muchos, que no sólo pedimos un aumento de salario sino un mejoramiento de las condiciones de educación”, sostuvo Beatriz Indrocaso de Coad.

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad de Rosario (Coad) confirmó su participación este martes en la Marcha Federal prevista para las 17 en Capital Federal, que se extenderá desde el Congreso a la plaza de Mayo. Durante la jornada no se dictan clases en las facultades, en los colegios que dependen de la UNR y tampoco en las aulas de la Tecnológica Rosario, para facilitar la asistencia de contingentes universitarios de todas las provincias.

