“Sirenazo” de los Bomberos Voluntarios por recorte de subsidios

Los Bomberos Voluntarios de Rosario realizaron este jueves a la mañana un “sirenazo” para repudiar un cambio que realizó el gobierno nacional en la ley que los financia mediante un subsidio.

Según dijeron los titulares de la agrupación local a El Tres, el recorte alcanza al 40 por ciento de los ingresos del sector y perjudica a más de mil bomberos en todo el país.

Sólo en el presupuesto de 2018 se genera una merma de 600 millones, según precisaron. “El descuento del gobierno implica entregar menos recursos de lo que se entrega normalmente. Tenemos un presupuesto normal y con eso nos manejamos pero eso va impactar a futuro”, señalaron.

Según los voceros de la protesta desde el cuartel de Rioja al 2800, en Rosario no provocará un cese de las operaciones -algo que sí podría ocurrir en ciudades más chicas y pueblos- pero sí “ocasionará que no se haga una obra o no se compre algún elemento".

Los voluntarios del país realizaban también un abrazo simbólico al Congreso de la Nación y repudiaron al decreto del Poder Ejecutivo Nacional que recorta un 40% los subsidios para todas las asociaciones del país.

La nueva normativa modifica la ley nacional 25.054 sancionada por unanimidad en Congreso de la Nación en 2014.