Los viajes de Snow Travel serán reasignados a otras agencias

El Ministerio de Turismo de la Nación confirmó que el viaje a Bariloche que los estudiantes tenían concretado para 2018 –y que se vio malogrado por la presunta quiebra de la empresa Snow Travel–se realizará a través del fondo fiduciario que las agencias de viaje de turismo estudiantil constituyen para este fin.



La Cuota Cero garantiza un servicio básico que incluye: transporte, seguro de asistencia, alojamiento con pensión completa y excursiones de día que no sean de riesgo.



En tanto, Alliance SAS y Grisú SA, a cargo de las discotecas By pass, Grisú, Genux, Rocket y Cerebro –que componen el circuito turístico nocturno local– han asumido el compromiso de prestar todos los servicios que la empresa Snow Travel haya vendido para la temporada 2018.



Por otra parte, se ha dado de baja la habilitación como agencia de turismo estudiantil a Snow Travel, esto implica que la firma podrá seguir operando los viajes que tenía comprometidos para esta semana pero ya no podrá comercializar nuevos viajes.



Las seis agencias que se harán cargo de la nueva operatoria de los viajes son: Maxdream, Upgrade, Nueva Chevallier, Flecha Bus, Baxtter y Travel Rock.



A partir del miércoles, la Dirección Nacional de Agencias de Viaje del Ministerio de Turismo de la Nación se estará contactando, vía telefónica, con los padres firmantes de los diferentes colegios según la cronología de salida de los viajes, para informarles qué empresa fue asignada en cada caso.



Para cualquier consulta sigue disponible el 0800-555-0016 del Ministerio de Turismo de la Nación.

“Estamos recibiendo consultas no sólo de los padres de los chicos que estaban a punto de viajar, sino también de aquellos que están pagando cuotas a la mencionada agencia para el viaje que sus hijos harán en 2019”, señaló el director general de Atención a la Ciudadania de la Defensoría del Pueblo de Rosario, Leandro Piazza, en diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2).

“A todos les recomendamos acercarse a la Defensoría con la documentación, a fin de hacer la gestión ante el Ministerio de Turismo de la Nación, que es la autoridad competente para resolver en este tema” dijo el funcionario, y aclaró que si bien los viajes contratados cuentan con un seguro que se paga con la cuota cero –que significa el 6% del valor del viaje y que permite que ante hechos como estos, otra empresa pueda hacerse cargo de las prestaciones mínimas (como traslado, hospedaje y excursiones)– los damnificados necesitan asesoramiento para hacer ejecutar la cláusula de garantía”.

De todos modos, Piazza aclaró que ese trámite demora un tiempo y que “ninguno de los colegios afectados podrá viajar en tiempo y forma, tal como estaba previsto”.

En Rosario, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe funciona en pasaje Álvarez 1516. El teléfono es (0341) 472-1112/13, interno 113, y el correo electrónico: [email protected]

Asimismo, la Secretaría de Turismo de la provincia habilitó el correo electrónico [email protected] y el teléfono 0342-155374558.