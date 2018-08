Solá sobre los cuadernos: "Las pruebas no son contundentes"

El diputado nacional justicialista Felipe Solá opinó sobre el escándalo de los cuadernos en los que el ex chofer de Roberto Baratta hizo anotaciones sobre supuestas entregas de dinero vinculadas a la obra pública durante el gobierno kirchnerista. En diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, dijo que “no se puede criticar el avance de la Justicia”, aunque agregó que “esta Justicia no me ofrece ninguna garantía”. Y luego diferenció la causa del “linchamiento mediático” que según su criterio está recibiendo el kirchnerismo y la oposición en general. Además, afirmó que trabaja “por la unión de toda la oposición porque la situación del país es muy grave”.

Más tarde, en De 12 a 14, en Canal 3, amplió sobre el tema de los cuadernos: "Las pruebas no parecen fuertes; no son contundentes, y la espectacularidad de la acción me hace pensar mal".

“Lo que nosotros no podemos hacer es cuestionar el avance de la Justicia, aunque a mí esta Justicia no me da ninguna garantía. Lo que me parece que no está bien es el linchamiento mediático”, señaló Felipe Solá en Radio 2.

El legislador nacional estaba en Rosario, donde mantuvo un encuentro con el senador y posible candidato a gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Este viernes seguirá en la ciudad, donde finalizará la jornada hablando en la Facultad de Derecho.

Nos encontramos en Rosario con @omarperotti y charlamos sobre las 35 medidas que propusimos desde #RedxArgentina para cambiar el rumbo económico del país y cómo se pueden entrelazar con la situación social, y productiva en la Provincia de Santa Fe. pic.twitter.com/e5GY0FEjGW — Felipe Solá (@felipe_sola) 2 de agosto de 2018

“Estuvimos hablando con gente de la situación local en Santa Fe, pero es lo mismo que se replica en todo el país”, dijo sobre la reunión con Perotti.

Luego confió que “estamos buscando la unidad de todo la oposición porque es una situación de emergencia”. Y añadió que “la situación del país, la actual y la futura, exige que hagamos un buen diagnóstico, que es muy alarmante”.

“Además de caminar el país, habría que sentarse a coincidir en un diagnóstico, que es alarmante”, insistió Solá cuando le hablaron de los posibles precandidatos que tiene el peronismo para las elecciones presidenciales del año que viene.

El diputado por Buenos Aires disparó contra el gobierno de Cambiemos: “El modelo económico que han impuesto, que nos llevó otra vez al Fondo Monetario, es muy preocupante. Y lo que más alarma es la falta de trabajo. Lo que tenemos que hacer es defender el trabajo”, indicó.

“Le he entregado al Ejecutivo nacional un escrito con 35 puntos que el gobierno nacional debería atender. Pero más allá del reconocimiento que hizo Marcos Peña de esta actitud, soy pesimista sobre que le presten atención”, advirtió.

Felipe Solá comentó que “se perdieron 75 mil puestos formales de trabajo desde diciembre de 2015 hasta hoy, los números hablan a las claras de la caída de la industria”.

“Hay un informe de la UCA que habla de “pobreza escondida”, de gente que está angustiada por lo que puede suceder con su trabajo, de chicos que la están pasando muy mal”, concluyó.