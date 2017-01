Suspenden dos fiestas electrónicas tras las muertes en Punta Stage

Desde MdM señalaron a este medio que, si bien no se trata de un evento específico, pondrán los recursos a disposición como si lo fuera. Es decir, habrá una ambulancia, paramédicos contratados por la disco y dos puntos de hidratación. También habrá controles en el ingreso. Enfatizaron que el ambiente cuenta con varios aire acondicionado y con un patio, algo que faltó en Punta Stage entre varias cuestiones.

Las muertes de los dos jóvenes también hizo que las productoras de estos eventos revisen la organización, ya que en Punta Stage fueron muchos los asistentes que denunciaron falta de control en el ingreso, de oxigenación, de agua y capacidad excedida de personas. Estaba previsto que este sábado en el complejo Kingdom Park, en la ruta 177 a la altura del kilómetro 6 de acceso a Empalme Villa Constitución, se realizara una fiesta. Sin embargo, fue cancelada. La misma suerte corrió la que iba a hacerse en la Estación Fluvial el 25 de enero. Desde ambos lugares indicaron al municipio que no se llevarán a cabo finalmente.

