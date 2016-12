Suspendieron el concurso "Miss Cola Reef" en Mar del Plata

Por el momento, el concurso seguiría en la ciudad chilena de Viña del Mar (al parecer, en esa localidad chilena “la sensibilidad” todavía no golpeó a las puertas).

La marca de elementos, ropa y accesorios para surfers decidió que en la edición de 2017 no habrá concurso de belleza, ante la "sensibilidad que empezó a causar el tema de la violencia de género en el país", según explicó su gerente de marketing, Martín Sundbad.

