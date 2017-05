Taxista que acosó a una mujer deberá hacer un curso de Derechos Humanos

El 20 de marzo pasado, Lucía Cabrera (25) caminaba por la avenida Lacroze cuando un taxista se le puso a la par y comenzó a decirle cosas. Ella no le contestó. Ni lo miró. Lo denunció directamente en la comisaría 37ª.

En contacto con los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes de Radio 2, Greta Galvaño, la abogada de Lucía Cabrera, la denunciante, se mostró satisfecha por el resultado de la mediación. El chofer deberá hacer hará un curso sobre convivencia, diversidad y derechos humanos en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (la ex ESMA). Son seis encuentros semanales de dos horas cada vez.

