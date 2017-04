Tierra de nadie: balearon a dueña de un bar de la zona roja de la terminal

Intervino personal de la comisaría 7ª, gabinete criminalistico de Policía de Investigaciones (PDI), Unidad de Flagrancia y el fiscal Pinto de Turno en Unidad de Homicidios. No se encontraron vainas en el lugar y hay medidas en curso en reserva y relevamiento de cámaras de la zona.

Una mujer de origen dominicano fue internada en grave estado, luego de ser baleada en el frente de un bar nocturno de Castellanos al 600. La víctima es la propietaria de un bar nocturno ubicado en esa cuadra, muy cercana y siempre conflictiva. Allí, hay privados en los que se ejerce la prostitución y no es la primera vez que se producen hechos de violencia.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo