Time eligió como “Persona del año” a las denunciantes de acoso sexual

La revista Time otorgó el premio Persona del Año 2017 a quienes "rompieron el silencio" sobre el acoso sexual y se atrevieron a denunciar estos abusos en distintos ámbitos. Estas personas, las "silence breakers", son en abrumadora mayoría mujeres.

"En octubre, cuando Ashley Judd denunció el comportamiento de (Harvey) Weinstein en el (diario) The New York Times, la primera estrella en hacerlo, el mundo escuchó", consideró la revista Time.

"Si estrellas del cine no saben a quién recurrir, ¿qué esperanza les queda al resto de nosotras? ¿Qué esperanza tiene una portera que es acosada por un compañero pero se queda en silencio por miedo a perder su trabajo, trabajo que necesita para mantener a sus hijos? ¿Para la asistente administrativa que se defiende todo el tiempo de un superior que no toma un «no» como respuesta? ¿Para una empleada de un hotel que nunca sabe, mientras va de habitación en habitación cambiando toallas y limpiando baños, si la va a arrinconar un huésped donde no pueda escapar?", se preguntó Time.

Estas personas compartieron sus historias de abuso y que desencadenaron el reconocimiento de una histórica y negada verdad en todo el mundo).

"Esto surgió de una sensación muy potente de malestar. No tiene una única líder ni un único principio unificador. Los hashtags #MeToo y #BalanceTonPorc, #YoTambien, #Ana_kaman y muchos otros facilitaron que millones de personas se animaran a contar sus historias, pero esto es sólo una parte del todo", explicó la revista estadounidense.

Las “silence breakers”

El medio destaca los testimonios de las actrices Ashley Judd, Rose McGowan y Angelina Jolie, que acusaron Harvey Weinstein de abusos sexuales. Tras ellas, más de un centenar de mujeres acusaron al productor en casos que van del acoso a la violación.

La revista cita también los testimonios de la cantante Taylor Swift, que denunció que el DJ David Mueller metió su mano bajo la pollera de la intérprete.

"Pensé que si él fuera lo suficientemente descarado como para agredirme en estas circunstancias, imagina lo que podría hacerle a un artista joven y vulnerable si tuviera la oportunidad", argumentó Swift sobre sus motivos para denunciarlo ante la justicia.

Susan Fowler compartió en un blog personal las experiencias de acoso que había vivido como ingeniera de Uber. Su testimonio impulsó una investigación de la compañía y que terminó con 20 despidos.



Persona del Año

Time elige desde1927 a la Persona del Año, entre quienes marcan para bien o para mal la actualidad. El año pasado fue Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.

El Papa Francisco fue elegido en 2013.

"Las personas que han roto su silencio sobre el abuso y el acoso sexual pertenecen a todas las razas, todas las clases de ingresos, todas las profesiones y prácticamente todos los rincones del mundo. Su ira colectiva ha provocado resultados inmediatos e impactantes. Por su influencia en 2017, son la persona del año de Time", explica la publicación.