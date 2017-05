Tips para aprender a hacer un esquema de repaso

5. El esquema . El esquema es fundamental para poder realizar un estudio con éxito. En él podrás organizar las ideas principales que has subrayado en el texto y darles un orden fácil de estudiar, visualizar y entender.

4. Subrayar las ideas principales . El subrayado es necesario para antes de hacer el esquema. El subrayado nos ayudará a escoger las ideas principales y poder descartar aquellas que no nos resulten de utilidad. Gracias al subrayado podrás organizar mejor el contenido que debes estudiar y al seleccionar la información la entenderás mejor.

