Tips para traducir los textos a nuestras palabras

Ajustar nuestro tema a la versión original: en los casos en los que se debe exponer un tema de forma oral, lo más recomendable es reducir los tecnicismos y aportar un texto coherente, sin pérdida de información importante, de forma de no alejarse demasiado del texto original.

Traducir, no distorsionar: si nos limitamos a resumir cambiando unas pocas expresiones restaremos coherencia a un texto el cual, en el caso de tener dudas, nos costará mucho más aprovechar para resolverlas. Por ello es fundamental tener siempre disponible la fuente original para chequear si algo no nos cierra.

Cuidar de no descartar datos importantes: está bien eliminar información que consideramos no necesaria para el estudio, pero este proceso tiene el riesgo de que, en nuestro afán por reducir al máximo la definición, perdamos datos importantes. Siempre hay que tener presente y en claro el significado real del contenido.

