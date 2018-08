"Todos los colectivos con aire para el verano": el primer desafío del nuevo sistema

El ex concejal y actual presidente del Ente de la Movilidad de Rosario, Carlos Comi, detalló cómo será la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público de pasajeros y anticipó: “Un primer gran paso sería que todos los colectivos tengan aire para el verano”.

“No sé si vamos a llegar a todas las unidades pero vamos a tener un porcentaje mayor. El año pasado fue un 60% y no alcanzó. Pero al otro año seguro estaremos en el 100% y será para siempre”, dijo en el programa La primera de la tarde (Radio 2).

“Será la primera flota del país con todas sus unidades con aire acondicionado. Ni Capital Federal, con el festival de subsidios que tuvo, tiene todas sus unidades con aire”, comparó.

Comi respondió los cuestionamientos del edil peronista Osvaldo Miatello, quien dijo que la Municipalidad había perdido un año. "Lo que hoy se hizo fue reiterar lo que se anunció un año atrás. Tuvimos un año sin avanzar. Y no es menor”, aseguró el concejal opositor.

El titular del Ente de la Movilidad aclaró: “Una cosa es el anuncio de los ganadores de la licitación (realizado el año pasado) y otra la firma de la adjudicación y el día que empiezan a correr los plazos del proceso”.

Comi reconoció que “es cierto que debería haberse adjudicado hace un tiempo pero el país cambió” en estos meses. Repasó cómo se movieron “los indicadores de octubre del año pasado hasta ahora, con un dólar a 16 que ahora está a 32 y no sé si cerró a 33”. Puso de ejemplo: un colectivo nuevo para Rosario valía 2 millones de pesos y ahora vale 5 millones.

Miatello también calificó de “bastante difuso” el anuncio de este martes. “Dicen que finalmente comenzará a operar en el segundo semestre de 2019 . En esta licitación hay mucho dinero en juego. Hay que ser lo más claro posible".

La reacción de Comi fue particular: “Acá no hay bolsos, no hay ni cuadernos, no hay nada; sólo pedimos que se cumplan los pliegos”.

El ex edil de la Coalición Cívica-ARI dijo que aquí en más se iniciará un plan de tres etapas. Primero corren los “120 días para empezar a concretar las inversiones de las tres empresas”. La nueva firma mendocina en el sistema, Cacique, “deberá adquirir colectivos nuevos, con aire y piso bajo”. La Semtur y la Mixta se unifican en Movi con unidades de primera generación. Y Rosario Bus modernizarán toda su flota, explicó.

En la segunda etapa se implementará la tarjeta nacional Sube que convivirá entre cuatro y seis meses con la Movi local. Y, por último, la puesta en marcha para el segundo semestre de 2019 con un posible cambio de numeraciones de las líneas. Sin embargo, aclaró Comi, todo se hará “con sentido común y de forma consensuada; sin generar problema con la información para el usuario”.