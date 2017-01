¿Topless sí o no?: la polémica llegó a De 12 a 14

Analía Bocassi, Ciro Seisas y Miguel Tessandori no se mostraron propensos a aceptar el topless. Distinta fue la postura de Juan Manuel Fontana.

Luego de la polémica que se generó porque en Necochea la policía pidió a un grupo de mujeres que no hicieran topless, los integrantes del staff de De 12 a 14, el programa de El Tres, dieron su opinión: ¿aceptarían esa práctica en La Florida?

