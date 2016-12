Tragedia en la autopista: dos muertos en un auto que cayó al río

Desde las 3 am cortada la autopista Buenos Aires - Rosario por desborde de Río, recién habilitaron la mano hacia rosario.. Terrible pic.twitter.com/yc7MDk53ar

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 208, cuando la visibilidad no era la mejor y reinaba la oscuridad en medio de la tormenta y con la calzada desbordada por el agua.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo