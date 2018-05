Tras la “turbulencia”: “La economía no crece ni mejora la vida de la gente”

El ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione, se refirió al escenario económico en la provincia luego de la crisis cambiaria que vivió el país una quincena atrás. Consideró que lo más preocupante es la inflación que impide el crecimiento, situación que se evidencia en el impuesto a los Ingresos Brutos que cobra la provincia. En este marco, se manifestó acerca de la deuda que tiene el Estado nacional con la provincia y su respectiva negociación y descartó una suba de impuestos provinciales.

En declaraciones al programa Radiópolis (Radio 2), el ministro fue consultado sobre la situación económica en Santa Fe tras la denominada “turbulencia” cambiaria. “Creo que venimos hace tiempo en una economía inflacionaria y eso no es bueno para ningún actor económico, tampoco para el Estado. Estamos acostumbrados a vivir en una economía de inflación y las perspectivas de una disminución de la misma parecen que, para este año, tampoco se van a cumplir al igual que año pasado”, sostuvo.

“Nos preocupa el impacto sobre la actividad económica”, señaló al periodista Roberto Caferra, y agregó: “No tenemos una tasa de crecimiento que mejore la vida de la gente. 2015 fue recesivo y en 2017 hubo un crecimiento que permitió recuperar 2016. Pero este año la economía si cede, será en un porcentaje ínfimo”. En este sentido, remarcó: “Se puede observar que en una economía que no crece, nuestro principal impuesto que es la actividad económica no está teniendo un comportamiento en orden a la magnitud que se esperaba, precisamente porque la actividad económica no viene creciendo”.

El pago de la deuda por coparticipación de parte de la Nación, que se eleva a unos 23.500 millones de pesos, todavía está en tratativas. "Estamos viendo un mecanismo que permita que no se pierda poder adquisitivo. Este es un elemento central", adelantó en otro tramo de la conversación.

Finalmente, descartó un aumento de impuestos y confió en que no se han detectado incumplimientos en ese aspecto. “Los aumentos están descartados, ya hemos aprobado la ley tributaria para todo el ejercicio que ha significado una disminución del impuesto a Ingresos Brutos en algunos casos y estabilidad fiscal para otros”, concluyó.