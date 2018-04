Tras las acusaciones de Jaitt, habló Nacho Viale: "Mirtha está mal"

Nacho Viale, productor de los programas de su abuela Mirtha Legrand, se refirió este martes a las declaraciones que hizo Natacha Jaitt en la mesa del sábado a la noche cuando acusó a varios periodistas y políticos de pedofilia.

En diálogo con Jorge Lanata, Viale dijo que asumía la responsabilidad por lo ocurrido y que Mirtha está mal por las repercusiones negativas que tuvo el programa entre los periodistas.

"Las acusaciones no son compartidas por la producción ni por la conductora. Tomo la responsabilidad de haberla invitado. Podemos haber fallado en esto", dijo Nacho Viale.

Luego añadió: "Le pueden achacar muchas cosas a Mirtha, pero acá creo que no le armamos el programa acorde y se vio avasallada. No puedo hacerme cargo de lo que dicen los invitados".

"Quiero pedir disculpas para todos los nombrados. No me queda otra que hacerme responsable de los invitados que llevo a la mesa del programa que produzco", añadió el nieto de la conductora.

"No tengo idea qué es una operación y nunca hice ninguna. No trabajo con los servicios y si esto lo fue no me gustaría volver a caer en la misma trampa", agregó.

Por otra parte, reconoció: "Nos equivocamos, nos enceguecimos por el rating que en Pascuas y el Día de la Madre fue lo más bajo".

Finalmente expresó: "Mirtha está mal. No le di las herramientas a mi conductora para hacer este programa".