Trasplante hepático pediátrico: ¿el órgano trasplantado funciona de por vida?

Algunos otros requieren un nuevo trasplante porque ese hígado, por diferentes motivos, puede sufrir daño. De hecho, en nuestro grupo de pacientes ha habido niños que han necesitado ser retrasplantados, pero esto es la excepción y no la regla. La gran mayoría de los pacientes disfrutan una vida “normal”, y tenemos, por ejemplo, niñas que, ya como adultas, han sido sido madres de bebés sanos.

- Aunque hay mucha investigación sobre su origen, aún no hemos podido dilucidar qué es lo que ocasiona, de una manera tan rápida, la destrucción de la vía biliar.

- En pediatría, la mitad de los trasplantes se hacen en pacientes que padecen una “atresia de vías biliares”. Esta es una enfermedad rara, que se da en aproximadamente 1 cada 15000 recién nacidos por la cual el bebé, que nace con una vía biliar normal, sufre un proceso inflamatorio que la destruye, durante los primeros 60 días de vida. El tratamiento de este problema es mediante una operación, denominada “cirugía de Kasai”, que intenta reparar el defecto permitiendo que la bilis corra del hígado al intestino normalmente, lo que se logra aproximadamente en la mitad de los casos. En aquellos bebés en los que la intervención no da buen resultado, es necesario pensar en un trasplante hepático, y ese trasplante hay que hacerlo antes de los dos años de vida en la mayoría de los casos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo