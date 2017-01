Triple fuga: reclaman la recompensa prometida por Vidal

A casi un año de la captura de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez en Santa Fe, el hombre que atrapó a Martín Lanatta reclamó al gobierno de Buenos Aires que paguen la recompensa prometida. "Envié tres notas al ministro de Seguridad (Cristian) Ritondo y nunca me contestó. Él dijo que iban a pagar dos millones de pesos", afirmó.

Entrevistado por los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes (A Diario, Radio 2), Enzo Dupraz contó detalles de la detención de uno de los hermanos Lanatta y advirtió que reclamó la recompensa prometida por el ministro de Seguridad de Buenos Aires. "Tres notas mandé a Buenos Aires y una al ministro de Seguridad de Santa Fe, que me contestó diciendo que tenía que dirigirme a Ritondo", comentó.

"Pido al ministro y a la gobernadora (María Eugenia Vidal) que contesten. A mí o a quien le corresponda la recompensa, queremos saber si la pagaron. Ya pasó un año; sería lógico tener una respuesta. Pido a los medios que den una mano para que se sepa", expresó Dupraz.

Al momento de la captura a Martín Lanatta, Enzo llevaba pocos meses como policía retirado. "Me enteré por la Policía que estaba en Cayastá. Después vi a esta persona a unos 200 metros. Parecía que era foráneo. Se acercó al casco de la estancia de un vecino y después se sentó más adelante a descansar. Lo vi golpeado. Le hice seña a mi vecino para que se vaya. Ahí él (Lanatta) me vio y salió a caminar, en dirección al camino del que vino. Salí con mi camioneta, me bajé y le salí al cruce porque se estaba por meter a un pajonal", relató.

"Tenía una riñonera. Pero no la tocó. Podría haber tenido un arma. Después que di la voz de alto llegó la Policía. Él me pidió que lo ayude a tirarse al suelo. Después los muchachos lo esposaron", añadió.

Enzo cuenta que no suele ver mucha televisión aunque estaba al tanto de la triple fuga. "Cuando lo tuve enfrente le pregunté si era (Víctor) Schillaci. Me dijo: «Hace días que salimos en la televisión. Soy Martín Lanatta»", manifestó y agregó: "A un puestero del pueblo le había dicho que era de San Justo y que se había accidentado".

Dupraz recuerda que Lanatta le solicitó que le dé "una mano con sus compañeros, que estaban en una cañada". "Me comentó que vinieron a entregarse. Y fue así. El lunes (dos días después) encontramos un FAL a 50 metros de donde lo atrapé. Lo había dejado recostado conta un alambrado. Se entregó pacíficamente; se le entendía poco lo que hablaba", sostuvo.

Por último, el hombre señaló que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación le enviaron custodia durante dos meses. "En ningún momento fui amenazado. Mi vida siguió como antes, con las felicitaciones del pueblo", concluyó.