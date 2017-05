Un billete de mil: llega en octubre con una figura de hornero

De acuerdo a lo que publicó el Cronista, en octubre próximo estaría en la calle el nuevo billete que lleva la figura del pájaro Hornero. Según indicaron, por el exceso de efectivo, los bancos también buscan “‘achicar el bulto’” y los billetes de $ 500 se pagan más que los de $ 100, ya que ocupan cinco veces menos de lugar físico en las tesorerías, en el nuevo mercado de compra venta de billetes, donde el Banco Central se corrió y ya no participa más.

