Un estudio vincula una serie de Netflix con el aumento de los suicidios de adolescentes en EE.UU.

Un estudio de una revista médica especializada en psiquiatía pediátrica revela que el mes en que se estrenó la primera temporada de la serie de Netflix "13 Reasons Why", en la que una adolescente de 17 años deja 13 casetes explicando los motivos que la llevaron a quitarse la vida, hubo casi un 30% más de suicidios de chicos de entre 10 y 17 años en Estados Unidos.

La publicación de Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry sugiere que el programa y este preocupante incremento están "relacionados".

La serie se basa en el libro “Por trece razones,” del escritor estadounidense Jay Asher. La primera temporada cuenta con 13 episodios, uno por cada casete que la protagonista, Hannah Baker, dedica a quienes culpa de empujarla a tomar la decisión de suicidarse.

En Estados Unidos, se estrenó en la plataforma en abril de 2017. Ya entonces, expertos en salud mental se mostraron preocupados por el efecto que podía tener en los jóvenes.

La rápida difusión de imágenes vergonzantes entre adolescentes y el impacto que esto puede tener sobre los jóvenes es uno de los ejes centrales de la serie.

"La gente joven se va a identificar con Hannah y es probable que veamos más suicidios como resultado de esta serie de televisión", le dijo entonces al diario The Washington Post Dan Reidenberg, director de Suicide Awareness Voices of Education (SAVE), un programa de prevención del suicidio.

Los críticos de televisión, sin embargo, aplaudieron la serie y el tratamiento que hace del suicidio, un tema que suele ser tabú en los medios de comunicación debido a los diversos estudios que indican que los suicidios aumentan ante la atención mediática que se les presta.

La investigación fue llevada a cabo por expertos del Instituto de Investigación del Nationwide Children's Hospital, la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad Estatal de Ohio, el Instituto Nacional de Salud Mental y la Universidad de Virginia Occidental.

Los investigadores estudiaron las tendencias en las tasas de suicidios registradas por los Centros de Control de las Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos entre enero de 2013 y diciembre de 2017.

Después de restarle los efectos estacionales, observaron que las tasas se mantuvieron dentro de las predicciones para la población mayor de 18 años tras el estreno de "13 Reasons Why".

Sin embargo, sí se dispararon en cerca de un 30% entre los varones de 10 y 17 años durante el mes siguiente y se mantuvieron "elevadas" dos meses más, según publicó el diario New York Times.

La investigación arrojó que en todo 2017 hubo 195 suicidios más en este colectivo de los que se hubieran dado si se hubieran mantenido las tendencias registradas hasta entonces.

"La cautela al momento de exponer a niños y adolescentes a esta serie está justificada", concluyeron los autores del estudio.

En un comunicado, Netflix le dijo al diario: "Acabamos de ver este estudio y estamos mirando la investigación, que contradice un estudio de la Universidad de Pensilvania publicado la semana pasada".

"Este es un tema críticamente importante y hemos trabajado duro para asegurarnos de que lidiamos de manera responsable con este asunto sensible".

Para la segunda temporada, Netflix consultó a expertos en prevención del suicidio.

El estudio de la Universidad de Pensilvania del que habla Netflix arrojó, entre otras cosas, que la serie resultó beneficiosa para los estudiantes que la veían hasta el final. Estos presentaron menores probabilidades de tener pensamientos suicidas y hacerse daño a sí mismos que los estudiantes que no habían visto el programa.