Un ex juex condenado por abuso sexual fue encerrado en una casa "embrujada"

En la versión de los vecinos y policías que trabajan en el área, los ruidos provienen del segundo piso, lugar que fue adaptado para que el ex magistrado atraviese su condena.

Como se trata de un ex magistrado que dictó la prisión de varios acusados, no puede ser alojado en una cárcel por miedo a represalias, entonces deberá cumplir la condena a cinco años de prisión en una antigua y abandonada casona del paraje patagónico de Cubanea.

Juan Bernardi, un ex juez penal que debe cumplir una condena a cinco años por corrupción de menores, no irá a una cárcel común por miedo a represalias sino que fue alojado en una casa que según los vecinos está embrujada.

