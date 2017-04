Un frío que se siente al rato

Frío húmedo al salir de la cama, ése que en principio no se nota. Después, va avanzando despacito. Hay que salir abrigos, la temperatura máxima llegará solamente a los 19 grados.

Se siente al rato, no enseguida. Aborda de a poco en la calle en este miércoles muy otoñal, de cielo cargado de nubes pero sin anuncio de lluvias.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo