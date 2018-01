Un lunes para que no se rompa el aire acondicionado en el trabajo

No, no afloja el calor. Y las tormentas que parecieron rondar Rosario el fin de semana ahora no figuran en los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En realidad, el lunes no amaneció tan caluroso y a las 6 de la mañana el termómetro apenas superaba los 18 grados. Pero el sol calentará hasta llevarlo a 35 grados, según el informe del SMN.

Peor va ser el martes, cuando, siempre de acuerdo al pronóstico, la temperatura llegaría a los 37 grados.

Para miércoles y jueves sí se espera que bajen un poco la temperatura, aunque con máximas por arriba de los 30 grados.