Un paro de trabajadores del Distrito Noroeste afectó la atención al público

Por la medida de fuerza de este lunes, los turnos programados entre las 7 y las 8 para obtener la licencia de conducir "serán reprogramados". "No tenemos problemas con los turnos, lo podemos resolver en el corto plazo", finalizó.

En contacto con Rosario3.com la subsecretaria General del municipio, Lorena Carbajal, explicó que los trabajadores "solicitaron un refuerzo de seguridad en el servicio adicional de la Policía". "El inconveniente fue que no hubo reemplazo del personal policial que realizaba tareas por la tarde y que está de licencia", agregó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo