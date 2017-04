Un problema para el Heca: se rompió el tomógrafo

Según informó Radio 2, lo que se rompió fue un tubo y el dispositivo que hace girar al paciente. Todo parece indicar que el arreglo o cambio no será esta semana y que en todo caso, el gasto será importante.

El tomógrafo del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) se rompió el fin de semana y todavía no se sabe cuándo va a volver a funcionar. Se trata de una máquina que sirve para hacer diagnósticos por imagenes. Sin embargo, desde el centro de salud y desde la Municipalidad aseguraron que la atención está garantizada. Se derivan pacientes a otros hospitales o bien se realiza el mismo estudio bajo otra metodología.

