Un pueblo entero sufre el “efecto dominó” de la crisis de Sancor

"Sectores que consideran los derechos laborales como privilegios, y califican a las agrupaciones sindicales de raigambre constitucional como entidades marginales, profundizando las diferencias que tanto dañan a nuestra sociedad. Atilra no está enfrentada ni con Sancor ni con el Estado. Y siempre hemos estado a disposición y concurrido a cuanta reunión nos convocaron", agregaron.

"En una muestra absoluta de conciencia social solidaria, esta asamblea, que registra la representación de todo el país, propone que los trabajadores de la actividad que se desempeñan en las otras empresas donen una parte de su sueldo para apoyar a los compañeros de Sancor que actualmente ya prácticamente no están cobrando sus haberes", informó dicho sindicato a través de un comunicado.

Ante este escenario, y mientras se intenta avanzar hacia una solución, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) propuso este miércoles a sus afiliados que donen parte de sus sueldos para "apoyar" a los trabajadores de Sancor, ya que "prácticamente no están cobrando de sus haberes".

Reconoció que existen negociaciones con una empresa de Buenos Aires que se presentó como interesada en tomar los hilos de la fábrica, donde se producen quesos, pero no hay avances concretos.

Señaló que hay “incertidumbre” por la situación de la compañía –que en Centeno tiene una de sus cinco plantas de la provincia– pero a la vez aparecen “una certeza, y es que la gente no tiene dinero ni para cubrir sus necesidades básicas”.

“El último pago fue hace unos 20 días, que nos depositaron 8.000 pesos, pero nos adeudan parte de febrero y de marzo. Ahora se acerca la fecha de cobro de abril pero no tenemos noticias. Que alguien dé la cara”, reclamó.

“Esperamos una respuesta sobre nuestro futuro laboral pero también desde lo económico, porque la realidad es que no tenemos un mango”, expresó por su parte Mauro, en representación de sus compañeros de la planta. Son más de 60 los que están sin cobrar.

Desde el móvil de Telenoche (El Tres) a la vera de la ruta 34, a unos 100 kilómetros de Rosario, el intendente recordó que la empresa está paralizada “por falta de leche” desde principios de marzo. En un principio iba a ser por un mes, pero el plazo se extiende y no hay respuestas oficiales.

