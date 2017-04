Si no cobran, trabajadores de Sancor Centeno cortarán la ruta 34

Luis Contigiani, el ministro de la Producción de Santa Fe, es uno de los hombres que se ha hecho cargo con mayor actividad de la situación de los trabajadores de la planta de Sancor de Centeno, que podrían quedar en la calle por una reestructuración de la firma láctea, habría anunciado la existencia de dos interesados concretos. También mencionó un “plan B”, que sería el armado de una cooperativa. Sin embargo, el pasado viernes hubo una reunión en Rosario en la que participaron el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca; el ministro de la Producción provincial, Luis Contigiani; y legisladores santafesinos y cordobeses. Al término del encuentro, el ex gobernador Antonio Bonfatti afirmó que "no hubo nada concreto".

Gufi exigió que los “trabajadores no sean rehenes entre el sindicato y el gobierno nacional” y consideró que “hay un desconocimiento de lo que genera una planta cerrada en un pueblo”. “Que alguien tome conciencia de que el trabajador no puede pagar las consecuencias”, agregó.

Consultado sobre el avance de supuestas negociaciones para reactivar la planta, señaló: “Todo es muy lento, somos muy cautos con los inversores porque está la gente de por medio, se trata de que queden todos, se habla de una cooperativa de trabajo también, de muchas cosas pero los trabajadores no participan de esta mesa de diálogo y pedimos que se los tenga en cuenta”.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Gufi confirmó que los empledos de la planta, en medio de la incertidumbre sobre su futuro laboral, amenazaron con interrumpir el tránsito en la ruta 34 si el viernes no perciben sus salarios. “La situación se tornó desesperante para Sancor Centeno porque hace del 7 de marzo que esta planta está parada y lo último que cobraron fueron 8 mil pesos hace 30 días”, sostuvo.

Los trabajadores de Sancor Centeno cortarán la ruta 34 si el viernes no cobran lo adeudado. La planta está parada desde el 7 de marzo pasado y unos 62 empleados no cobran sus salarios desde entonces. Es por eso que mantienen un acampa en la puerta de la planta láctea hace un mes y medio. "La situación es desesperante para ellos”, sostuvo Juan Gufi, presidente comunal de Centeno.

