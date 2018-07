Un video íntimo de Nahir Galarza, el más buscado de la Argentina

Un video de contenido íntimo de Nahir Galarza, la joven condenada por matar a tiros a su ex novio Fernando Pastorizzo, junto a la víctima se convirtió en el material audiovisual más buscado de la Argentina, a pesar de que la grabación no está on line. La historia detrás de la filmación fue contada por el sitio Infobae.com.

El pasado 11 de junio, peritos informáticos debían declarar en el juicio que condenó a Galarza a prisión perpetua por el homicidio de Pastorizzo. Se habían encargaron de rastrear fotos, filmaciones y mensajes en los teléfonos de víctima y victimaria. Un analista de la Procuración de Entre Ríos encontró 104 mil mensajes entre la joven y Pastorizzo, videos entre tiernos e inocentes de pocos segundos en donde Pastorizzo bailaba con una toalla atada a la cintura, en donde el chico asesinado le masajeaba el pie a Nahir, que sentada en su silla junto a sus abogados los veía proyectados en una pantalla blanca. Nahir sonreía, a pesar de que los videos no favorecían el planteo creado por su defensa, de que Pastorizzo no había sido su novio, que lo que tenían era solo sexo casual en una relación enfermiza basada en golpes y palabras denigrantes.

Por otra parte, el perito de la Procuración entrerriana también tuvo a cargo desentrañar lo que había en el teléfono Motorola que perteneció a Pastorizzo. No pudo ir más allá de la clave que bloqueaba el aparato. Pero, un analista de la Gendarmería Nacional logró vencer la clave para extraer archivos y colocarlos en una nube informática para que sean analizados por los fiscales Sergio Rondoni Caffa y Lisandro Beherán, los abogados defensores Horacio Dargainz y José Ostolaza y los querellantes Rubén Virué y Juan Carlos Peragallo.

Según Infobae.com, halló un video en particular, de dos minutos y medio de duración, una filmación donde se ve a Nahir y se oye a Pastorizzo. Peragallo, que representó a Gustavo, el padre de la víctima, pidió al tribunal presidido por el juez Mauricio Derudi que ese video sea proyectado en la audiencia del 11 de junio, con una suerte de preludio en pequeñas capturas.

Nahir rompió en llanto al verlas, llegó la sala y regresó, para amenazar con suicidarse. "Me tienen humillada, me tienen podrida", lanzó ante la posbilidad de que su vida sexual quedara expuesta ante conocidos y extraños. Con su reacción, la chica logró que no lo mostraran. El juez Derudi frenó la audiencia y decidió que el tribunal vería el video en privado si alguna vez lo hacía.

Sin embargo, el video, sin estar online hasta hoy, se convertía en el contenido sexual más buscado de la Argentina. Google Trends registró un pico casi vertical en su curva para la búsqueda del término "video Nahir Galarza."

Nahir, por su parte, se convirtió en la principal tendencia argentina para el sitio porno global Xvideos.com, obtuvo su propio tag en la barra del sitio junto al actor XXX español Jordi "El Niño Polla." Un video de una escena sexual con un joven que se parece en algo a Pastorizzo aunque un poco mayor y una chica que no se parece en nada a Nahir. Ese video, un cazabobos viral, hoy supera las 520 mil visitas en el sitio.

Hay otras escenas de sexo grupal, o con el cliché de la colegial también con el rótulo de la joven, para superar el millón de visitas entre todos estos clips. El problema, ahora, es quién tiene en su cajón o en su computadora al video sexual más buscado de la Argentina, o quién se rebajará a filtrarlo.

Una fuente clave en el expediente dijo a Infobae: "Lo tiene la querella, puede que lo tenga la defensa y pasó por Gendarmería, qué hizo la pericia. De dónde pueda salir, no sé." ¿La fuerza federal se quedó con una copia? Una voz de peso allí lo niega. "Se entregó todo a la Justicia bajo estricta cadena de custodia. No nos quedó copia o back-up alguno", asevera.

La fiscalía ya no lo tiene, de acuerdo a voces judiciales en Gualeguaychú. Beherán y Rondoni Caffa le entregaron la causa completa al tribunal con el video en un DVD: ese DVD hoy está en poder del juez Derudi mismo, que lo guarda bajo llave. Aún así, cuando la sentencia quede firme, el presidente del tribunal que condenó a Nahir deberá entregar la causa y el DVD al magistrado que sigue en la cadena, el juez de ejecución penal Pablo Ledesma.

Al final, el movimiento del querellante Peragallo solo logró que Nahir amenazara con quitarse la vida y que decidiera dejar de asistir al juicio para volver poco después, algo que garantizó la atención de la prensa sobre el juicio en general y ella en particular. Los fundamentos de la sentencia se conocerán en los próximos ocho días pero, al parecer, el video sexual no tuvo ningún peso en la decisión de sentenciarla: según fuentes cercanas a los jueces, los tres magistrados nunca lo vieron hasta hoy.

En paralelo, esta semana, Nahir se convirtió otra vez en la principal tendencia en Xvideos tras la condena a prisión perpetua.