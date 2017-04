Una mujer y un hombre baleados en distintos hechos

Fuentes policiales informaron que anoche, a las 21, María P. de 40 años, fue trasladada al hospital Centenario por un familiar en vehículo particular, siendo asistida por una herida de arma de fuego. Fue intervenida.

