Una página te dice si los descuentos del Hot Sale son reales o no

Generalmente, las jornadas de descuentos online son furor. Muchos le sacan jugo y encuentran ofertas tentadoras, a otros las rebajas no les cierran tanto. En esta edición 2017 del Hot Sale algunos consumidores advirtieron que los descuentos no son tan seductoras como parecen. Un usuario de Twitter elaboró un listado de productos que te permite comparar precios y darte cuenta si las rebajas son reales no.

Se trata del usuario de Twitter Domingo Domínguez. En su página tomó todos los productos que ofertan conocidas marcas de electrodomésticos y artículos para el hogar y discrimina los precios por: precio de lista, precio antes del Hot Sale y precio de oferta. De ese análisis se puede determinar si los porcentajes de rebaja son tales. También permite comparar con años anteriores, hay listados desde 2015.