Una publicidad de ropa infantil generó polémica por la delgadez de las modelos

Una campaña de la marca Ona Saez para difundir el lanzamiento de su línea de ropa infantil desató el repudio en la redes sociales debido a la extrema delgadez que muestran dos de las menores modelos.

Tras la publicación de las imágenes y la polémica que se generó al respecto, la psicóloga Sonia Almada, especialista en infancia y adolescencia expresó en Infobae: "Es un horror esa campaña. Me pregunto de qué manera una empresa piensa en la infancia cuando utiliza a dos niñas como objeto. Esas no son niñas reales".

La relación que existió desde siempre entre el mundo de la moda y la anorexia quedó expuesta en esta oportunidad pero con niñas que fueron utilizadas como ideal de belleza: "Se baja un mensaje repudiable a muy temprana edad que puede llevar a terminar internalizándolo como normal. El mensaje dice que la belleza tiene que ver con ser flaco", dijo la especialista.

Quien es el irresponsable que arma esta campaña en esta marca. El estado NO regula esto! Que carajo deben suspenderla y multarlos/ pic.twitter.com/REnBJ25nkm — Jorge Tartaglione (@JTartaglione) 20 de abril de 2017

La profesional destacó la responsabilidad de los padres así como la de la empresa: “Las chicas que pueden mantener un cuerpo de ese tipo sufren graves trastornos. Es un tipo de violencia. El tratar a los niños como un objeto. La empresa no está exenta. A los niños los tenemos que cuidar entre todos".

Después del repudio generalizado la marca de ropa retiró las fotos de circulación y desde la empresa realizaron un descargo a través de su cuenta de Instagram, que luego también hicieron desaparecer, en el que aclaraban que esas no eran chicas anoréxicas y explicaron que "se eligieron a las chicas de las fotos publicadas porque las conocemos y nos consta que son chicas felices que expresan valores como la hermandad, la amistad y la alegría".

Para Almada la defensa Ona Saez no fue suficiente. "No es nada personal con esta empresa. No es la única, pero para llegar a su publicación, las fotos debieron pasar por muchas miradas y nadie dijo nada. Es un paradigma de belleza que entre todos tenemos que desterrar", concluyó.