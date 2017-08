Venezuela dividida: ¿dictadura o país intervenido por Estados Unidos?

Una de las hijas del intendente de Caracas, Antonio Ledezma Antonietta Ledezma calificó al gobierno de Nicolás Maduro de dictadura e hizo un llamado a los gobiernos del mundo “a no olvidarse de Venezuela”. Además dijo que el país se convirtió en un “narco-Estado”. Pero por otro lado, un observador mexicano advirtió que lo que se ve en las calles dista de las imágenes de extrema violencia que muestran algunos medios y apuntó contra Estados Unidos que –aseguró– financia a los grupos terrorista responsables de los desmanes.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo