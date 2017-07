Video: una nena quiere donar sus ahorros para que Maxi siga en Newell's

La decisión que anunció Maximiliano Rodríguez este jueves de dejar Newell's fue un golpe duro para la hinchada leprosa. Tanto es el apego que generó la Fiera en la gente que una nena de Casilda quiere donar sus ahorros para que no se vaya del club.

El video fue publicado en Twitter y de inmediato generó impacto en los hinchas rojinegros. De acuerdo a lo publicado por el sitio web 12 Noticias, la niña se llama Celina y tiene 8 años.

"Maxi no va a estar porque parece que no le pagan. Quiero darle mis ahorros a él. Viste que yo estaba juntando para Disney, ahora no quiero juntar más para Disney. Es para que Maxi se quede en la cancha de Newell's", dijo la nena al mismo tiempo que contaba la plata que estaba en el interior de su alcancía.