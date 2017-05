Vuelve House of cards: mirá el trailer oficial de la quinta temporada

El pueblo no sabe lo que le conviene… él sí. #HouseOfCards regresa el 30 de mayo. pic.twitter.com/NkXuPlukco

Por otro lado, dos nuevos actores se suman al elenco: Patricia Clarkson, nominada a un Oscar por "Pieces of April"; y Campbell Scott, conocido por trabajar complejos personajes en films como "Singles" y "Roger Dodger".

Ya falta poco para el estreno de la quinta temporada de House of cards y por suerte, Netfliz lanzó un adelanto. En esta nueva etapa de la vida de Frank (Kevin Spacey) y Claire (Robin Wright) Underwood, el objetivo es la reelección.

