Con los hijos y las hijas no. Un cruce entre Amalia Granata y una usuaria revela el nivel de agresividad que reina en las redes sociales, en donde nadie se priva de agredir al otro, incluso atacando a hijos e hijas. La diputada electa ironizó sobre la salud de la hija de Cristina Kirchner y le respondieron con un mensaje destinado a su propia hija.

El sitio TN informó sobre el episodio. Amalia Granata compartió una meme después de las Paso: "Dice Florencia Kirchner que ya se siente un poco mejor", escribió, en referencia al estado de la hija de la candidata a vice presidenta, quien permanece en Cuba para tratarse por un trastorno de estrés postraumático, entre otros cuadros.

Este meme, compartido por miles de usuarios además de Granata, indignó a una persona que se desquitó con Uma Fabbiani, la hija de la periodista, de 11 años. A través de un mensaje privado, la usuaria identificada como @lareinamabel le escribió: "Decile a la p... de tu mamá que no se hacen chistes con las enfermedades de la gente. Ella es p..., negra, villera y nadie le dice nada".

Esto le mandan a mi hija por privado, realmente queremos que vuelva esta gente ? �� pic.twitter.com/AskdQfFMlC — Amalia Granata ���� (@AmelieGranata) August 13, 2019

La panelista de América publicó el mensaje en su cuenta y se preguntó: "Esto le mandan a mi hija por privado. ¿Realmente queremos que vuelva esta gente?".

A mediados de junio, Granata fue electa diputada provincial en Santa Fe. Unite por la Familia y La Vida, la lista que integró, consiguió el 15,60% de los votos. En primer lugar quedó Miguel Lifschitz, del Frente Progresista, con el 39%, y en segundo Leandro Busatto, del Frente Juntos, con el 17%.

Estos son los últimos días de Granata como figura mediática. Muy pronto dará un paso al costado para enfocarse en la política. "El 30 de noviembre dejaría los medios, porque asumo el 10. Por el momento sí me voy a quedar con (Marcelo) Polino y Yanina (Latorre) en Radio Mitre los sábados, porque es un programa que me gusta mucho y me hace bien. Pero se termina esta etapa con todo lo que tiene que ver con los medios", precisó, en diálogo con TN Central.

Allí también adelantó en qué temas quiere ocuparse desde su banca. "Me voy a enfocar particularmente en la niñez y las mujeres. Tenemos proyectos con el tema de la adopción. En general, se complica adoptar a los chicos, por eso queremos que esto cambie para que los chicos dejen de estar institucionalizados de ocho a diez años y dejen de estar de familia en familia", sostuvo.