Contra las violencias machistas, poemas y canciones antipatriarcales

“La palabra es el principio de todo. Si la Justicia escuchara a las mujeres, hoy Micaela o Araceli no estarían muertas. La palabra también es resistencia”, señaló Itatí, con la certeza de que aún falta, pero el cambio está en marcha.

“El cambio tiene que darse en el sistema. Pero cambio también es cultural. Y nosotras (junto a Ana y Pata) nos dedicamos a la Cultura y nuestro aporte tiene que ser por ahí, desde lo que sabemos hacer y hacemos. Lo digo además de la lucha que cada una cumple en su vida desde la(s) militancia(s). El que femicida no es un loquito sino un sistema que se llama machismo y que tiene una estructura, que se llama patriarcado”, aseguró.

“No es sólo que nos pasa en vida, sino también después de muertas. La cadena de dolor no tiene límites”, dijo Itatí, tras confesar “sus náuseas”.

La violencia machista y su brutal disciplina revelaba este viernes otro cuerpo mutilado: no sólo se “informaba” sobre una muerte (instancia última de la violencia) sino que también había sido desmembrado.

“Escribo desde siempre. Y escribo feminista. Con Ana Prada, que es la prologuista de Ni una menos, nos conocemos desde hace mucho tiempo y compartimos una mirada de la vida. Entonces, fue a raíz del libro que pensamos en juntarnos y aportar desde lo que cada una de nosotras hace, que es arte, para aportar en un intento por cambiar todo esto. Porque no podemos más”, afirmó Itatí, en diálogo con Rosario3.com .

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo