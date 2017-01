El sentido adiós de La Sole a Guarany: “Fue mi maestro”

.... llenaras de alegría los corazones de tu pueblo que no te olvidará jamás... gracias por ser uno de nosotros... Gracias toda la vida...

Recordó anécdotas y consejos que le dio cuando ella recién empezaba su carrera, como decirle que mire siempre al fondo del público, no a las primeras filas (escuchar entrevista al pie de la nota).

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo