Murió Ric Ocasek, cantante del grupo estadounidense The Cars. El vocalista fue hallado muerto en su departamento de Manhattan en la trade del último domingo, confirmó la policía a medios locales. Tenía 75 años.

En rigor, a Ric lo encontró inconsciente su ex novia, la modelo Paulina Porizkova, y alertó a la policía. A llegar al departamento –en el área de Gramercy Park–, el también guitarrista estaba sin vida.

Junto a The Cars, Ocasek tuvo su pico de popularidad a finales de los años '70 y en la primera mitad de los '80.

The Cars editó su primer disco –que llevaba el mismo nombre de la banda– en 1978. En la placa estaban “My best friend's girl” y “Just what I needed”.

Con Shake it up (1981) y Heartbeat City (1984) alcanzaron el éxito masivo gracias a canciones como "I'm Not the One", “Drive” y “You Might Think".

La banda se disolvió en 1988 y tuvo un regreso en 2010 con el disco Move like this, que alcanzó el puesto número 7 en los rankings de Estados Unidos. Tanto Ocasek como el bajista Benjamin Orr continuaron con sus carreras solistas.

El último año, The Cars ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll.