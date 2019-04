Gustavo Santaolalla desanda el camino de sus canciones

Este jueves a las 21, en el teatro del CC Parque de España (Sarmiento 301), Gustavo Santaolalla presenta Desandando el camino.

En una puesta intimista, el multipremiado músico argentino propone un recorrido por su carrera; una mirada retrospectiva que atraviesa la historia musical del país.

El listado de canciones va desde hitos como “Mañana campestre” o Canción de cuna para un niño astronauta” hasta la banda sonora del videojuego Last of Us.

El guitarrista regresa a Rosario en el marco de la gira Desandando el Camino, un amplio periplo con el que el ganador de Ganador de dos Oscar y 17 Grammys –entre otros premios– ha recorrido escenarios en Argentina, Ecuador, Chile y México.



Acompañan al ex Arco Iris y Soluna Javier Casalla, en violín; Nicolás Rainone, en guitarra; Pablo González, en batería; el pianista Andrés Beeuwsaert y la cantante Barbarita Palacios.

Archivo sonoro argentino

Entre 1984 y 1986, Santaolalla produjo el histórico proyecto de León Gieco De Ushuaia a La Quiaca. Ambos viajaron por todo el país y registraron los sonidos de distintas regiones del país en una suerte de archivo sonoro argentino.

En 2005 y junto a Gustavo Mozzi, produjo el proyecto Café de los Maestros, dedicado a los grandes maestros del tango, que abarcó conciertos, giras, discos, una película documental y un libro.

Junto a Juan Campodónico y Luciano Supervielle formó Bajofondo, grupo que fusionó la música rioplatense con el rock, el hip hop y la electrónica.