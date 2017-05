La muerte de Chris Cornell: forenses confirmaron suicidio

El grupo se disolvió en 1997 y en 2001 Cornell se unió a tres exmiembros de Rage Against the Machine para formar Audioslave.

El también vocalista de Temple of the Dog se encontraba en Detroit actuando con Soundgarden, con quien se había embarcado en una gira por Estados Unidos que comenzó el pasado mes de abril, según informó su representante, Briam Bumbery.

