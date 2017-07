Para Griselda Siciliani, en el sexo "vale todo"

Griselda Siciliani, la ex de Adrían Suar, sigue dando que hablar. A veces dispara la polémica a través de las redes sociales donde sube atrevidas fotos o en los medios de comunicación donde se las ingenia para cruzarse con algún famoso. Pero en esta oportunidad, prefirió hablar de sexo en un programa de televisión y dejar al descubierto su intimidad.

Griselda fue invitada al ciclo "Línea de tiempo" que conduce Matías Martin y detalló sus preferencias sexuales y admitió que en el sexo "vale todo" y si es "con amor también vale todo", aunque son "todas negociaciones”.

La actriz además contó que no le molesta filmarse y que en alguna oportunidad lo ha hecho: "Cada uno se cuida a sí mismo, no voy a pretender que otro ande cuidando mi intimidad. Me la cuido yo”, explicó.

Y confesó: “Y sí, me filmé alguna vez. Se graba, se mira y después se borra, es para el momento".