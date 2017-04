Pía Slapka publicó una foto que indignó a muchos

Al parecer Pía no se dio por aludida y siguió subiendo fotos de su estadía en Nueva York.

Las últimas dos palabras: “raza” y “diferencia” fueron las palabras que más indignaron a los usuarios de la red social y entre algunos de los cientos de comentarios se puede leer: “La palabra diferencia. No podes. Que comentario imbécil”, mientras que en otro le escribieron: “No somos todos diferentes, Pía Slapka. Somos todos iguales marciana”.

En la imagen, Slapka, aparece en primer plano en el subte y sentada a su lado se encuentra una mujer negra que esta dormida. La modelo acompaño el posteo con una frase que causó el rechazo generalizado de sus seguidores. "Ella & yo. La diversidad humana. Me encanta. #humanbeing #nyc #subway #subte #enjoy #disfrute #sereshumanos #raza #diferencia".

