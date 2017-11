Violento intento de asalto a Piquín: le dispararon varias veces

El bailarín Hernán Piquín vivió un episodio de inseguridad a la madrugada del último miércoles cuando ingresaba con su vehículo a su casa en el barrio privado La Lonja, de Pilar.

Al darse cuenta de que se trataba de un intento de asalto, se escapó y los delincuentes le dispararon.

Durante la persecución chocó y cayó en una zanja. El propio artista dio su versión del hecho y aseguró que está bien.

"Cuando llegué me llamó la atención una persona que me abre, no eran nuestros guardias que cuidad el barrio", dijo Piquín a TN.

Los ladrones habían reducido al personal que controlaba la puerta, estaban armados y con las caras cubiertas.

"Fue muy loco todo. Estaban adentro del barrio y cuando entré vi que me seguían. Comencé a tocar bocina y a gritar que había chorros en el barrio. Ahí me empezaron a disparar, choqué y me fui corriendo", detalló Piquín.

La banda escapó del lugar sin concretar el robo. Tras las pericias, la Policía Científica encontró varias vainas servidas calibres .40 y 11.25. El caso quedó a cargo de la fiscal María Domínguez.

Horas antes, Piquín y su soñadora, Macarena Rinaldi, habían bailado "La cumparsita" en el ritmo tango del Bailando 2017.