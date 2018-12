Vivir intensamente: murió la poetisa Irene Gruss

Se va a seguir muriendo gente linda y necesaria.? Irene Gruss/Poeta



Mientras tanto



“Yo estuve lavando ropa

mientras mucha gente

desapareció no porque sí

se escondió sufrió

hubo golpes y ahora

no están no porque sí

y mientras pasaban

sirenas y disparos (*)