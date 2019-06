En campaña como candidata a diputada provincial en Santa Fe, Amalia Granata no polemiza con sus adversarios en los comicios pero sí con figuras de la farándula. La mediática aprovechó la arenga a favor de la despenalización del aborto de la actriz Carla Peterson en la entrega de los premios Martín Fierro para reinstalar su discurso en contra del proyecto.

"La única realidad es que te metés en un terreno en donde tu ignorancia supera tu discurso patético. Desde tu glamour te invito a charlar con las pibas pobres que decís defender para que entiendas sus reales necesidades. El aborto no está en sus prioridades", escribió Granata en Twitter.

10 de junio de 2019

Luego retuiteó un mensaje de otro usuario de la red social, que reza: "Carla Peterson dijo que ninguna mujer desea atravesar un aborto, que hay que llegar a un acuerdo para evitar que sigan muriendo. La solución es simple: que deje de usar el trapo verde ante las cámaras y que vaya a ayudar a las mujeres vulnerables. Más acción, menos propaganda".

Peterson, integrante del colectivo Actrices Argentinas, subió al escenario para recibir el premio con el pañuelo verde, distintivo de la lucha por la legalización del aborto. "Acá dejo de ser la tierna Carlita y tengo que levantar este pañuelo, agradecer a las mujeres que salieron a la calle y hablar de algo que solo a las mujeres pone en peligro. Es una realidad, aunque no nos guste. A mí no me gusta hablar del aborto, ninguna mujer quiere atravesarlo, pero es una realidad. Pónganse de acuerdo, lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo. Gracias, Actrices Argentinas, por su trabajo colectivo", dijo.