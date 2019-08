Para nadie es un secreto que la decoración de uñas y los accesorios para manicuras tienen gran demanda en el mercado.

Las uñas han tomado gran importancia debido a que son consideradas una carta de presentación que aporta feminidad, higiene y sobre todo, personalidad. Inspirate y pensá en cómo querés que luzcan tus manos esta primavera:

- Lámpara de lava

El accesorio que todas querían en sus cuartos en los noventa ahora invade el manicure. Sólo las expertas en manicure podrían crear este arte en las uñas. Sin embargo, el efecto imnotizante de estas uñas se volvió viral este mes.

- Llamas neón

La adicción a la velocidad y a lo retro-chic vuelve con manicure de llamas en colores neón. No es el favorito, pero es too much.

- Uñas confetti

Instagram perdió la razón al complementar los dos grandes amores de la plataforma: el glitter y el #mondaymani. Definitivamente estas uñas sólo son para las que aman que su manicure destaque.

- Uñas que brillan en la oscuridad

Lo de hoy es que las uñas tenga un glow único en la oscuridad.

¡Animate!